Не взлом. Facebook назвал причину утечки данных более 500 млн пользователей

Социальная сеть Facebook во вторник заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга, говорится в сообщении соцсети, опубликованном на ее официальном сайте, пишет ТАСС.

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы", - говорится в заявлении. Уточняется, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена.

Ранее портал Business Insider сообщил, что личные данные более 533 млн пользователей социальной сети Facebook были выложены на хакерском форуме. По сведениям портала, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей Великобритании и 6 млн жителей Индии. На форум были выложены полные имена пользователей, их даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и в некоторых случаях адреса электронной почты.

В компании Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной два года назад. "Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году", - говорится в сообщении представителя Facebook, направленном в ответ на запрос ТАСС.