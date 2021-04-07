Эмомали Рахмон намерен вновь посетить Ворух

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром 7 апреля отправился с рабочей поездкой в Согдийскую область, сообщает издание ozodi.org со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Целью поездки, как заявляет пресс-служба, является участие в торжествах по случаю Навруза, встреча с населением и участие в открытии различных социально-экономических объектов.

Ожидается, что в рамках своей поездки, которая продлится до 10 апреля, президент посетит и анклав Ворух в Исфаре.

Поездка в этот приграничный джамоат состоится на фоне заявления председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, которое вызвало бурную реакцию в Таджикистане. Ташиев на прошлой неделе заявил, что кыргызская сторона предложила Таджикистану передать Ворух Кыргызстану в обмен на 12 000 гектаров земли из другого региона.