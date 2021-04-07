МВД: Заявление юристов не соответствует действительности

МВД Кыргызской Республики сообщает, что заявление юристов о том, что важные поправки в законы внесли без общественного обсуждения и экспертизы не соответствует действительности. Также, не соответствует действительности, что "контрольный закуп" можно проводить без регистрации в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Целью и задачей законопроекта, принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 января 2021 года и подписанный Президентом Кыргызской Республики, является устранение пробелов и коллизий для эффективной реализации Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-процессуального кодекса КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, Закона КР "О пробации".

Распоряжением Премьер-министра КР от 25 февраля 2019 года № 99 образована межведомственная рабочая группа по анализу нормативных правовых актов КР, принятых в рамках судебно-правовой реформы, на предмет выявления пробелов и коллизий.

В рамках вышеуказанной межведомственной рабочей группы на основании предложений министерств и ведомств (Генеральной прокуратуры, Акыйкатчы (Омбудсмена), ГКНБ, МВД, ГКДО, ГСБЭП, ГТС и ГСИН) был разработан настоящий законопроект, где внесены 138 изменений и дополнений:

- Уголовный кодекс - 19 статей;

- Уголовно-процесуальный кодекс - 97 статей;

- Кодекс о проступках - 7 статей;

- Уголовно-исполнительный кодекс - 14 статей;

- Закон "О пробации" - 1 статья.

На общественное обсуждение законопроект был размещен на сайте Правительства КР 1 июля 2019 года. В ходе общественного обсуждения замечания и предложения не поступили, законопроект был одобрен вышеуказанной межведомственной рабочей группой и прошел все соответствующие экспертизы в Аппарате Правительства и Жогорку Кеңеше КР.

Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в ЕРПП (ст. 148 УПК КР), то есть следователь проводит все следственные и специальные следственные действия только после регистрации в ЕРПП. Закон не позволяет проводить следственные действия без регистрации в ЕРПП.

С целью раскрытия и расследования преступлений следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания возбуждают перед следственным судьей соответствующее ходатайство о проведении специальных следственных действий, уведомив об этом прокурора, за исключением специальных следственных действий, которые не ограничивают права и свободу граждан: внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности, контролируемая поставка, контрольный закуп, где не требуется постановление следственного судьи.

Также при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе произвести контроль и запись.

В части 1 статьи ст. 223 УПК КР "Прослушивание переговоров" четко прописано что "Запрещается проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником", то есть законодатель запрещает проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником".