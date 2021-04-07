США обсудят с союзниками бойкот пекинской Олимпиады

США собираются обсудить со своими союзниками возможный бойкот предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом во вторник, 6 апреля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он заверил, что США "разумеется, желают обсудить" тему бойкота с союзниками, а "скоординированный подход к этому вопросу лежит не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров". Об этом сообщает издание dw.com.

По его словам, дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека уже ведутся, однако "до игр еще остается время, и пока нет необходимости в каких-то сроках".

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей живущих в КНР меньшинств обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года. "Любое другое решение будет являться поддержкой авторитарных правителей и неприкрытых нарушений прав человека коммунистической партией Китая", - говорится в открытом письме.

Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах (Thomas Bach) пока отвергают идею бойкота как "неправильный ответ на эти вопросы". Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) категорически высказался против такого бойкота.

Отметим, в 1980 году США и ряд стран НАТО бойкотировали Олимпийские игры в Москве.