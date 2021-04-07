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В Риме протестующие против ограничений вступили в схватку с полицией

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В Риме во время протестов против коронавирусных ограничений во вторник, 6 апреля, демонстранты вступили в столкновение с полицией. По меньшей мере один полицейский получил ранения, передает агентство Ansa. Среди участников акции есть задержанные и, по свидетельству очевидцев, получившие ранения.

В акции приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, остановивших или существенно ограничивших их бизнес. Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, сообщается о применении пиротехнических средств.

Агентство dpa сообщает о появлении среди демонстрантов участника акции с головным убором в виде рогов и в меховой одежде, который напоминал участника январского штурма Капитолия в США. Однако в Риме участникам протеста не удалось проникнуть в правительственные здания.

В Италии до конца апреля действуют многочисленные ограничения: фитнес-центры закрыты, ресторанам разрешено работать только на вынос.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/399313
Теги:
Италия, митинг, коронавирус, карантин
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