Президент Садыр Жапаров почтил память героев Апрельской революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, почтил память погибших героев народной Апрельской революции, сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", приняли участие Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Премьер-министр Улукбек Марипов, и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-Президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Они возложили цветы к Мемориалам памяти погибших в 1916 году, жертвам политических репрессий 1937–1938 годов, героев народной Апрельской революции 2010 года и могиле писателя Чынгыза Айтматова, а также прочитали поминальную молитву, почтив их память.

Далее на центральной площади "Ала-Тоо" г. Бишкек состоялось возложение цветов к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года.