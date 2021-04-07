Кровавые уроки апрельской революции 11 лет спустя

После первой "тюльпановой революции", в результате которой к власти пришел Курманбек Бакиев, в стране начал вновь накапливаться протестный потенциал. И 7 апреля 2010 года он достиг своего апогея.

Среди основных причин, приведших в кровавым событиям апреля 2010 года - концентрация власти в руках президента и его окружения (семьи), разгул коррупции и сращивание криминала с властью. Все это происходило на фоне заметного снижения уровня жизни населения.

С начала 2010 года правительство Кыргызстана отменило все льготы и повысило цены на электроэнергию и отопление потребителям республики более чем в два раза, а на горячую воду сразу в пять раз. В феврале-марте в ряде регионов страны прошли массовые митинги.

6 апреля сотрудники правоохранительных органов Таласской области Киргизии задержали зампредседателя партии "Ата-Мекен" Болота Шерниязова, что вызвало волнения среди населения. Если первоначально митингующие выдвигали в основном социальные требования, то потом появились политические. Участники акции, в частности, потребовали отставки президента страны. Митингующие частично захватили здание областной администрации в городе Талас. Милиция применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

В этот же день в Бишкеке был задержан лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны экс-премьер Алмазбек Атамбаев и большинство лидеров оппозиции.

7 апреля протестные действия оппозиции переместились в столицу республики - Бишкек. В итоге был захвачен Белый дом, сожжено здание Генпрокуратуры страны.

Примечательно, что эта революция стала одной из "кровавых" в истории независимого Кыргызстана. Жертвами бакиевских снайперов стали 87 человек, 1500 было ранено. Как отмечали позже очевидцы, снайперы старались стрелять только в голову и область сердца.

8 апреля Курманбек Бакиев, покинувший Бишкек после массовых протестов оппозиции, заявил, что находится на юге страны, а не уехал за границу. Бакиев впервые прокомментировал происходящее в КР. Он заявил, что не слагает с себя полномочия президента, хотя и признал, что не контролирует ситуацию в стране.

Временное правительство распустило парламент и кабинет министров.

15 апреля президент КР Курманбек Бакиев, отстраненный от власти временным правительством, подписал заявление об отставке. 16 апреля экс-президент покинул страну, уехав сначала в Казахстан, а затем в Белоруссию.

Новым главой КР стала Роза Отунбаева.

Позже она заявила: "Свободолюбивый народ выбрал путь демократического развития. Основная причина свержения режимов Акаева и Бакиева – нерешаемые долгими годами противоречия между обществом и властью".

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, бывший глава СГО Жаныш Бакиев и бывший премьер-министр Данияр Усенов получили пожизненные сроки заключения по делу по событиям 7 апреля 2010 года. Приговор был оглашен 25 июля 2014 года.