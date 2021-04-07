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В ЕАЭС продлили срок действия льготы для автовладельцев

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе продлены сроки нахождения автомобилей, временно ввезенных физлицами для личных нужд. Такое решение принято Советом Евразийской экономической комиссии.

Как напомнили в ней, ранее Совет ЕЭК уже принимал решение о продлении сроков нахождения на таможенной территории ЕАЭС таких автомобилей и других транспортных средств, - до 31 марта 2021 года. И вот теперь сделано очередное продление – до 30 сентября.

По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олега Панкратова (Кыргызстан), оно обусловлено тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие и после 31 марта. Министр также отметил, что данное решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19.

Таким образом, подчеркнули в ЕЭК, граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС.

Кроме того, Совет ЕЭК приостановил до 30 сентября 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества некоторыми категориями иностранных граждан. А именно - получивших статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.


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URL: https://www.vb.kg/399319
Теги:
ЕАЭС, автомобили
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