В ЕАЭС продлили срок действия льготы для автовладельцев

В Евразийском экономическом союзе продлены сроки нахождения автомобилей, временно ввезенных физлицами для личных нужд. Такое решение принято Советом Евразийской экономической комиссии.

Как напомнили в ней, ранее Совет ЕЭК уже принимал решение о продлении сроков нахождения на таможенной территории ЕАЭС таких автомобилей и других транспортных средств, - до 31 марта 2021 года. И вот теперь сделано очередное продление – до 30 сентября.

По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олега Панкратова (Кыргызстан), оно обусловлено тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие и после 31 марта. Министр также отметил, что данное решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19.

Таким образом, подчеркнули в ЕЭК, граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС.

Кроме того, Совет ЕЭК приостановил до 30 сентября 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества некоторыми категориями иностранных граждан. А именно - получивших статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.