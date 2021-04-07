В ЕАЭС процент безработицы оказался наивысшим в Кыргызстане и России

Кыргызстан и Россия вышел в "лидеры" среди стран Евразийского экономического союза по проценту безработных. Об этом свидетельствуют результаты специального исследования, проведенного Евразийской экономической комиссией.

Как сообщается, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Союза, на конец февраля 2021 года составила 2 561,3 тысячи человек, или 2,8% численности рабочей силы. По сравнению с аналогичной датой 2020 года – более чем в 2,5 раза.

При этом в Беларуси количество безработных составило 8.3 тысячи, в Казахстане – 192 тысячи, в Кыргызстане – 78.4, в России – 2219.6 тысячи, в Армении - 63 тысячи человек. В проценте к численности рабочей силы в стране это соответственно 0.2, 2.1, 3.0, 3.0 %, по Армении показатель не приводится

По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил, по оценке, 6,2% численности рабочей силы (III квартал 2020 года), в том числе в Армении – 18,1% (III квартал 2020 года), Беларуси – 4,1% (IV квартал 2020 года), Казахстане – 4,9% (IV квартал 2020 года), Кыргызстане – 5,5% (2019 год), России – 6,1% (IV квартал 2020 года).

В соответствии с определением МОТ безработными считаются лица в возрасте, принятом для измерения рабочей силы (в Армении и Беларуси – 15-74 лет, Казахстане, Кыргызстане и России – 15 лет и старше), которые не имели работы доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.