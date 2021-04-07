Ямочный ремонт на Жукеева-Пудовкина – когда халатность зашкаливает

Дорожные службы накануне провели ямочный ремонт на улице Жукеева-Пудовкина. Но сделали это настолько отвратительно, что водители не перестают чертыхаться, проезжая по этой дороге на участке ниже Ахунбаева.

Халтуру видно невооруженным глазом – это различного размеры ямы, которые дорожники то ли не заметили на фоне остальных, то ли сделали вид, что не заметили, а, может, просто пытались сэкономить асфальт или посчитали их не настолько существенными.

Причем порой дыры зияют прямо посреди россыпи латок, а то и непосредственно граничат с ними. Это хорошо заметно на фотографиях. Не надо быть оракулом, чтобы предсказать – после нескольких интенсивных дождей эти углубления разрастутся до размеров тех, что были здесь до ремонта.

Еще один немаловажный момент, на некоторых заплатках асфальт явно не схватился, словно в нем не было смолы. Выглядит это так, как будто яму просто засыпали черными камушками. Такое "творение мастеров" даже до серьезного дождя не доживет.

Потребовалось пройти всего двести метров от Ахунбаева вниз, чтобы найти десятки недоделок, оставленных строителями. Это прямо говорит о том, что за ними никто не следит. Качество работы не имеет никакой ценности, главное составить смету побольше, а потом отрапортовать о проделанной работе.