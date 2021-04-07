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В Москве задержали кыргызстанцев, совершивших преступления на родине

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержано несколько граждан Кыргызстана, скрывавшихся от отечественных правоохранительных органов. Все эти люди были объявлены у себя на родине в межгосударственный розыск за совершение различных преступлений.

Обнаружить и взять их под стражу удалось в результате совместных усилий, предпринятых российской полицией и представительством МВД КР в РФ.

По информации представительства, двое задержанных, 30-летний уроженец Таласской А.З. и 44-летний уроженец Ошской областей, разыскивались за мошеннические действия, совершенные в 2020 году на территории соответственно Таласского и Узгенского районов.

В отношении 28-летнего уроженца Чуйской области Ш.Т. уголовное дело было возбуждено в 2019 году отделом внутренних дел Сокулукского района по статье "Изнасилование" УК КР. А четвертый в этом перечне, 40-летний выходец из Иссык-Кульской области, подлежит уголовной ответственности за хулиганство, объявлен в розыск уже в текущем году УВД Свердловского района Бишкека.

Все подозреваемые попытались скрыться от уголовного преследования на российской территории. В настоящий момент они находятся в СИЗО Москвы, решаются вопросы об их экстрадиции на родину.

"Взаимодействие, оказание содействия в установлении и задержании преступников, разыскиваемых на межгосударственном уровне, проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям борьбы с преступностью, является одним из эффективных направлений совместной деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики и Российской Федерации", - отметили в правоохранительном ведомстве КР.


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URL: https://www.vb.kg/399327
Теги:
Россия, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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