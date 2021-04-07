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Госантимонополия рекомендовала нефтетрейдерам не повышать цены на ГСМ

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 6 апреля 2021 года, заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования К.Д. Тайлаков провел совещание по обсуждению ситуации на рынке ГСМ, связанной с повышением цен. В совещании приняли участие руководители Ассоциации нефтетрейдеров, Союза нефтетрейдеров и крупных игроков рынка, сообщает пресс-служба Госантимонополии.

По результатам совещания, несмотря на то, что повышение цен носит объективный характер, Госагентством предъявлен ряд требований:

1) строго соблюдать принцип добросовестной конкуренции;

2) применить инструмент сдерживания ценового уровня путем оптимизации расходов.

Также выдана письменная рекомендация о недопущении необоснованного повышения цен на ГСМ.


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URL: https://www.vb.kg/399332
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан, нефтепродукты
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