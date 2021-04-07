Госантимонополия рекомендовала нефтетрейдерам не повышать цены на ГСМ

Вчера, 6 апреля 2021 года, заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования К.Д. Тайлаков провел совещание по обсуждению ситуации на рынке ГСМ, связанной с повышением цен. В совещании приняли участие руководители Ассоциации нефтетрейдеров, Союза нефтетрейдеров и крупных игроков рынка, сообщает пресс-служба Госантимонополии.

По результатам совещания, несмотря на то, что повышение цен носит объективный характер, Госагентством предъявлен ряд требований:

1) строго соблюдать принцип добросовестной конкуренции;

2) применить инструмент сдерживания ценового уровня путем оптимизации расходов.

Также выдана письменная рекомендация о недопущении необоснованного повышения цен на ГСМ.