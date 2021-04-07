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Девушку, похищенную мужчиной в Бишкеке, нашли вместе с ним мертвой

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- Оксана Гут
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В Чуйской области на поле нашли погибшими разыскиваемых молодую девушку и ее похитителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

7 апреля примерно в 14:30 в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что между селами Арашан и Чокморова возле поля обнаружены трупы женщины и мужчины в салоне автомобиля.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа ОВД Аламудунского района, оперативники СКМ МВД, руководство ГУВД Чуйской области и города Бишкек. По приезду возле поля был обнаружен автомобиль марки "Honda Civic", который разыскивался вместе с водителем по подозрению в похищении девушки, совершенном в Первомайском районе г. Бишкек. Внутри салона автомобиля были обнаружены труп гражданки К.А. 1994 года рождения с признаками насильственной смерти и труп гражданина Т.З. 1985 года рождения с различными ножевыми ранениями.

"Местный пастух сообщил о том, что данный автомобиль в указанном месте видел еще 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания, так как думал, что машина застряла в грязи. Только 7 апреля подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы женщины и мужчины, после чего сразу же сообщил в милицию", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, гражданин Т.З. в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, ранее, 5 апреля, в службу "102" поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Тыныстанова и Медерова в Бишкеке трое неизвестных мужчин похитили девушку. Сам момент похищения попал на видео.

Также родственники похищенной обратились за помощью в соцсети. Некоторые предположили, что девушку украли для женитьбы. Однако, как выяснилось, родственники похитителя ничего не знали о готовящейся свадьбе.


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URL: https://www.vb.kg/399337
Теги:
ГУВД, кража невест, похищение, суицид, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, поиски
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