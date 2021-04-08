Олимпиада в Токио: Успеем заскочить в последний вагон?

Первое заседание организационного комитета по подготовке спортсменов к Олимпиаде–2021 в Токио прошло ранее в Бишкеке. Встречу провел первый вице–премьер– министр Артем Новиков.

Он, напомним, поставил перед собравшимися чиновниками четкую задачу: вместе с руководителями федераций создать все необходимые условия лучшим спортсменам страны для их успешной подготовки к Олимпийским играм. Замглавы правительства высказал уверенность в том, что Минфин найдет необходимые для этого ресурсы. Кроме того, Артем Новиков предложил подумать над вопросом о выплате единовременных денежных вознаграждений отличившимся в Японии спортсменам.

Конечно, замечательно, что нынешние власти пытаются поддержать наших атлетов. Но что можно сделать за оставшиеся до стартов в Японии 117 дней? Увы, мало что. Да, есть тренеры, способные подвести своих подопечных к оптимальной спортивной форме, а наши сборники на лицензионных соревнованиях могут продемонстрировать все свои возможности. Вот только эти возможности даже у многих ведущих спортсменов на сегодняшний день не велики.

Насчет завоевания в Японии нашими атлетами золотых медалей особых иллюзий питать не следует. Только борец вольного стиля Айсулуу Тыныбекова способна стать чемпионкой Олимпиады в Японии, возможно, кому–то из "греко–римлян" удастся подняться на пьедестал почета. Другие сборники, если честно, не имеют потенциала для того, чтобы стать олимпийскими призерами или даже призером Игр.

А все почему? Кыргызстанский спорт находится в ужасающем состоянии. Юное поколение предпочитает заниматься только греко–римской борьбой или восточными единоборствами, может быть, еще футболом. Детские секции по другим дисциплинам - малочисленные, потому что уже давно стали платными. Катастрофически не хватает грамотных тренеров. Мало в стране и современных спорткомплексов, стадионов. Государство практически ничего не делает для развития спорта. А бывает, отбирает и то, что было. Так, несколько лет назад Государственное агентство по физической культуре и спорту перестало выплачивать стипендии чемпионам республики. Раньше у ребят был хоть какой–то стимул продолжать заниматься спортом, сейчас и этого нет.

У нас, конечно, нет больших возможностей поддерживать всех талантливых спортсменов. Но давайте выберем пять–шесть самых лучших и одаренных и будем с ними работать.

Грустно будет, если после Олимпиады в Токио у нас опять забудут о поиске и поддержке одаренных атлетов и будут говорить об амбициозных задачах только накануне очередных главных спортивных Игр современности.