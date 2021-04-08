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В Таджикистане вопреки закону в армию стали забирать даже студентов

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В Таджикистане на прошлой неделе начался весенний призыв, и, как и в предыдущие годы, на улицах снова начались облавы на молодых людей призывного возраста. Но в этот раз власти пошли дальше и силой забрали в армию 10 магистрантов Института искусств.

Как рассказали родители магистрантов, их сыновья на время учебы освобождены от службы в армии, согласно закону "О воинской службе". Но, несмотря на это, десятерых студентов Института искусств собрали в актовом зале, пообещав, что им сообщат что-то важное, а затем объявили, что они все должны записаться добровольцами в армию, после чего увезли в военкомат, – рассказывает Дилбар Тоирова, мать студента Курбона Бобомуродова.

Курбон успел написать матери СМС о том, что произошло. Дилбар тут же поехала в военкомат:

"Я пришла с работы в два часа, и мне пришло СМС-сообщение. Курбон написал, что его схватили и отвезли в военкомат, – рассказывает Дилбар, которая не может сдержать слез: репутация у таджикской армии крайне низкая, и службы молодые таджикистанцы стараются избегать всеми способами. – Мы приехали в военкомат и получили пятиминутное свидание. Я ему сказала, что вытащу его оттуда".

Дядя Курбона Лутфулло Тоиров говорит, что молодой человек был не просто студентом, но еще и единственным кормильцем в семье, то есть никак не попадал под воинский призыв.

"Он кормилец в семье моей сестры. Теперь непонятно, как им жить. Мы умоляем правоохранительные органы защитить нищую семью", – говорит Тоиров.

Во время каждого воинского призыва в Таджикистане в интернете появляются десятки видеороликов, на которых молодых людей ловят на улицах, затаскивают их в автомобили и увозят в неизвестном направлении. Но случай со студентами беспрецедентный даже по этим меркам: еще ни разу студентов для отправки в армию не собирали под предлогом университетского собрания.

Источник: rus.ozodi.org


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URL: https://www.vb.kg/399339
Теги:
студенты, Таджикистан, армия
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