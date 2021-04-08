Женишбек Назаралиев: Если Бог дает мечту, то дает и силы для ее воплощения

Дорогой друг!

Мы понимаем с тобой, что главная проблема Кыргызстана – это бедность. Почему именно бедность, спросишь ты. Потому что она основа всего – и духовной нищеты нашего народа, и упадка национального самосознания, и отставания нашей страны от глобального мира.

По данным Национального статистического комитета за 2019 год, 22% граждан Кыргызстана, или 1,3 млн человек, жили за чертой бедности, а 73,8% из них – проживали в сельской местности. Это означает, что каждый четвертый кыргыз сегодня живет на 2,1 доллара в день!

Правда заключается в том, что существенная часть кыргызов живет так вот уже более двух тысяч лет. Бедность, к сожалению, стала частью нашей культуры, социального поведения, привычек, наконец – сознания и народного менталитета. Мы просто перестали это замечать.

Бедность в социальном плане также ведет к раздробленности на малые группы – человек критически зависит от семьи, от рода и племени. Бедность лишает его свободы – бедный человек не чувствует себя частью большого народа, он всегда привязан к ограниченному кругу людей и, чтобы выжить, вынужден действовать не в собственных или государственных, а исключительно в групповых интересах.

Дорогой друг, нашу проблему можно копнуть еще глубже. Ты сам знаешь, что каждый народ в своем развитии проходил родоплеменную стадию. Духовная трансформация от кучки племен к единому народу происходила за счет принятия единой веры и единобожия. Однако, мы считаем себя мусульманами, но в социальном плане мы не один народ, а собрание родов и племен, у каждого из которых свой тотем – следовательно, свой языческий Бог. Мы задержались на этой стадии в силу бедности. Я объездил уже более 50 стран мира и везде, где я встречался с нищетой людей, я видел, что они живут в архаичных обществах – с кастами, родами, племенами и опираются на народный фольклор: эпос, сказки, легенды, танцы, пословицы, поговорки, басни и мифы.

Родоплеменная структура кыргызского народа – это препятствие для пробуждения национального самосознания. Нужно признать: мы раздробленный народ и у нас нет национального единства. Чтобы обрести его, мы должны пробудить национальную совесть – намыс и национальную гордость – сыймык. Это поможет тем, кто застрял в родоплеменных узах осознать свою принадлежность к большому народу, а тем, кто считает себя интеллигенцией и городскими жителями, отказаться от космополитизма и найти себя частью родного народа.

Сегодня национальная совесть и гордость у нас отсутствуют, вследствие чего; с одной стороны, крепнут родоплеменные связи, а с другой – рождается национальный нигилизм и отвержение собственного народа, ненависть к нему и презрение.

Хочу отметить, что последнее часто свойственно политикам, чиновникам и различным бюрократам. Они первые, кто предает свой народ, и относятся к нему как к быдлу.

Что же нам делать? Есть ли выход?

Да, есть!

Вот некоторые приоритеты моей программы в партии "СВОБОДА ВЫБОРА", которые помогут нам твердо встать на ноги и обрести будущее:

1. Государственная независимость и укрепление государства немыслимы без развития государственного языка. Кыргызский язык должен стать языком знаний, накопления информации и большого искусства.

2. Приоритет религии. Религия дает нам крепкую опору и систему ценностей. Мы не должны забывать, что мы живем под исламским небом. Читать намаз для духовного обновления – это наша привилегия.

3. Наше государство должно оставаться светским – мы живем по Конституции и законам Кыргызской Республики. Наша страна по форме правления – республика, а по устройству политической системы – демократия.

4. Приоритет технологического развития. Мы должны не запрещать, а внедрять новые технологии в нашу жизнь. В то время как авторитарные страны борются с интернетом, мы должны пользоваться его благами. Интернет – это эпоха общечеловеческого ренессанса.

5. Приоритет рынка. Рыночные отношения и капитализм – на сегодня утвердили себя в качестве наиболее успешных форм организации экономической деятельности. Государство должно регулировать экономику, но не мешать свободному рынку, на котором каждый может достойно зарабатывать и реализовать свою мечту.

6. Энергетическая независимость. Кыргызстан – страна гор, озер и рек. Нам под силу построить еще две крупные гидроэлектростанции и 400- 500 мини ГЭС, а также перевести все, что связано с топливным бизнесом, на альтернативные источники питания.

7. Приоритет сельского хозяйства и промышленности. Внедрить повсеместное производство каннабиса для технических, медицинских и рекреационных целей. Государство может создать монополию – давать в кредит семена заинтересованным гражданам, затем закрывать кредит и выплачивать деньги за сданное гражданами сырье, а после передавать сырье частным компаниям на переработку и изготовление конечного продукта. Это даст десятки тысяч рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. За счет этого экономика получит сильный импульс и начнет расти. Также это поможет побороть алкоголизацию и наркотизацию в Кыргызстане. Ответственно заявляю об этом как врач-нарколог с 30-летним стажем. Из 18 тыс. пролеченных пациентов у меня было всего 8 пациентов, которые страдали зависимостью от марихуаны. Более того, развитие индустрий, связанных с каннабисом, приведет к экономическому буму, расцвету туризма, повысит привлекательность Кыргызстана как свободной и демократичной страны любви.

8. Приоритет образования. Подняв экономику страны, мы сможем пригласить к нам в страну тысячи школьных учителей и преподавателей вузов. Мы должны дать нашим детям лучшее образование, чтобы они могли работать в любой стране мира и не только в сфере обслуживания (официанты, дворники, таксисты), как это происходит сегодня, но и в интеллектуальных сферах, в том числе в области новых технологий, IT, кибернетики, фармацевтики и так далее.

Дорогой друг! Я уверен, что вместе с тобой нам удастся ВОЗРОДИТЬ НАШ БЫЛОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ – ВЕРНУТЬ КЫРГЫЗСКОМУ НАРОДУ НАЦИОНАЛЬНУЮ СОВЕСТЬ И НАЦИОНАЛЬНУЮ ГОРДОСТЬ!

Смотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=GLWpZGC8puA

Твой брат-кыргыз Женишбек Назаралиев и партия "СВОБОДА ВЫБОРА"(№8)

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2.

Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 08.04.2021 г. Тираж: 1.