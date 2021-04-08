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ФАС назвала "низкие температуры окружающей среды" причиной подорожания ГСМ

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- Виктория Гунгер
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Низкие температуры в совокупности с другими факторами стали этой зимой причиной роста цен в моменте на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые используются, в том числе для отопления домов. Однако принятые в начале марта меры правительства уже привели к тому, что биржевая цена на СУГ снижается, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

"Поскольку некоторые домовладения внутри страны отапливаются за счет сжигания СУГ, низкие температуры в моменте повлияли на увеличение объемов их потребления и стоимость - сниженный объем предложения на биржевых торгах в моменте не поспевал за возрастающим спросом на фоне восстановления экономики от новой коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии ФАС.

Ранее газета "Известия" сообщила, что температура окружающей среды стала причиной подорожания бензина.

В ФАС пояснили, что повышение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов. Это, в том числе рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии, а также снижение объема предложения на биржевых торгах. Среди прочих факторов, повлиявших на стоимость нефтепродуктов в целом, ФАС назвала "низкие температуры окружающей среды, ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и повышение цены на нефть при неизменности котировки рубля".


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URL: https://www.vb.kg/399348
Теги:
ГСМ, нефть, Россия, цены, Кыргызстан
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