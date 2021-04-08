В Баткенской области задержана контрабанда кафеля

В Баткенской области таможенники задержали контрабандный товар стоимостью более 800 000 сомов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как отмечается, сотрудниками таможни "Баткен" в селе Алга Кадамжайского района Баткенской области было остановлено автотранспортное средство марки "VOLVO PH12"

- В его грузовом отсеке обнаружен товар: плиты керамические (кафель) в картонных коробках и автоматическое настольное оборудование для приготовления макарон с вытяжкой марки "EOCENE". Товар общей стоимостью 846 662 сома был ввезен без товаросопроводительных документов, оформленных в таможенном отношении, - проинформировали в ГТС.

Как уточняется, данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП и проводится досудебное производство, согласно законодательству КР.