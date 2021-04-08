Убийство Айзады. В парламенте требуют заслушать министра внутренних дел

Депутаты Жогорку Кенеша требуют внести в повестку дня вопрос о похищении и убийстве Айзады Канатбековой.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что необходимо сегодня же заслушать министра внутренних дел по этому вопросу, и если нужно, рассмотреть вопрос его соответствия должности. Его поддержала Айсулуу Мамашова.

- Такие вопросы в повестку должен вносить спикер. Я даже в стенах парламента, будучи девушкой, не чувствую себя в безопасности. И это происходит с позволения власти. Мне жаль, что вы эти вопросы не поднимаете, а это приходится делать нам - неравнодушным женщинам и мужчинам. Мне жаль, что Айзада не дочь высокопоставленного чиновника. Ее украли как вещь и убили. А сколько избитых, изнасилованных, покалеченных женщин о которых мы не знаем, - сказала Айсулуу Мамашова.

Депутат Эмиль Токтошев пришел на заседание парламента с плакатом с надписью "Ала-качуу - не традиция, а преступление и насилие". Свой одиночный пикет он проводит прямо на заседание, выражая солидарность с людьми, которые сегодня намерены выйти с акцией протеста к зданию МВД.

Напомним, накануне, 7 апреля, в поле близ Бишкека в автомобиле было найдено тело 26-летней Айзады Канатбековой. В автомобиле, рядом с ней было тело предполагаемого похитителя. Ранее, 5 апреля, девушку похитили несколько мужчин, предположительно для принудительного вступления в брак. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения, были известны номера автомашин на которых ее увезли. Однако, Айзаду нашли не сотрудники милиции, а пастух, который заметил брошенную в поле машину. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался от полученных травм.