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Садыр Жапаров поставил задачи по обеспечению медучреждений запасом лекарств

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- Виктория Гунгер
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С

адыр Жапаров поставил задачи по обеспечению медучреждений достаточным запасом лекарств и организации в них дополнительных койко-мест. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Также глава государства обратил внимание на усиление работ по раннему выявлению случаев инфицирования коронавирусом и подчеркнул необходимость незамедлительно рассмотрения вопроса по закупке дополнительных партий тест-систем.

Отметим, такие поручения президент дал сегодня, 8 апреля, на оперативном рабочем совещание по текущей эпидемиологической ситуации в стране.

В совещании приняли участие руководители региональных организаций здравоохранения со всех областей страны. Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация в республике и необходимые меры по ее улучшению и стабилизации.

Руководители медицинских учреждений доложились о готовности к возможной третьей волне пандемии коронавирусной инфекции, обеспеченности необходимыми лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.

По итогам совещания даны конкретные рекомендации и поручения по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции и улучшению эпидемиологической ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/399357
Теги:
лекарства, президент, эпидемия, Кыргызстан, медицина
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