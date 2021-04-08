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Более 70 элиток. Сестру Джеенбекова уличили в обогащении на посту судьи

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- Екатерина Улитина
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В доме у бывшего депутата, претендовавшего на президентский пост, Равшана Джеенбекова сотрудники ГКНБ провели обыск. Об этом сообщил он сам на своей странице в соцсетях. Он отметил, что обыски провели и в домах его сестер.

По данным источников VB.KG, следственные мероприятия не связаны с политической деятельностью Джеенбекова и проводятся в рамках расследования по фактам незаконного обогащения судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. Она является родной сестрой Равшана Джеенбекова.

Тем временем, в ГКНБ сообщают, что обнаружили у судьи, чьи инициалы совпадают с инициалами сестры Равшана Джеенбекова, впечатляющий список недвижимости. Десятки квартир, помещения под бизнес, земли в столице и так далее. По версии следствия, она регистрировала имущество на родственников и иных подставных лиц.

"Установлено, что судья "Дж.М.Б." не имея соответствующих законных источников дохода приобрела многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость и ряд коммерческих объектов, в частности 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест, а также дорогостоящие земельные участки, расположенные в так называемом "золотом квадрате" г.Бишкек.

При этом, в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества судья "Дж.М.Б." оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые в свою очередь не имели какие-либо подтвержденные законные источники доходов", - сообщает ГКНБ.

В настоящее время проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других незадекларированных объектов недвижимости, принадлежащие судье "Дж.М.Б.".

В ГКНБ отмечают, что по результатам соответствующих проверок и экспертиз материалы уголовного дела будут направлены в Генеральную прокуратуру КР для последующего внесения представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для получения согласия на привлечение к уголовной ответственности.

Отметим, в декларации Миры Джеенбековой за 2017 год указано, что она владеет лишь одним объектом недвижимости, площадью 180 квадратных метров. Ее суммарный годовой доход составил менее 600 тысяч сомов. В декларации не указано, каким имуществом владеют близкие родственники.


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URL: https://www.vb.kg/399362
Теги:
Равшан Жээнбеков, судья, Кыргызстан, незаконное обогащение
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