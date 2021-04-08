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Десятки турецких военных приговорены к пожизненному заключению

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Суд в провинции Анкара приговорил к пожизненному заключению бывших военнослужащих, выступивших против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

К строгому пожизненному заключению приговорили шестерых бывших военных, среди которых майоры, полковники и подполковники. Это самое тяжелое возможное наказание, что почти исключает возможность выйти на свободу.

Еще 32 обвиняемых приговорили к обычному пожизненному заключению. 106 человек получили различные сроки заключения от 6 до более 16 лет лишения свободы.

Массовое судебное разбирательство продолжалось с 2017 года и было частью масштабного судебного процесса, включающего сотни судебных процессов по привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в причастности к попытке государственного переворота.

Несколько подсудимых на слушаниях 7 апреля были обвинены в том, что в ночь переворота в июле 2016 года заняли штаб-квартиру государственной телекомпании TRT в Анкаре и заставили ведущего огласить заявление.

Судья приговорил бывшего подполковника Умита Генчера к пожизненному заключению за нарушение конституционного порядка. Экс-майор Федакар Акджа был приговорен к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами за руководство полком охраны в ночь попытки государственного переворота.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла 15 июля 2016 года. Во время этих событий 251 человек погиб и более 2700 получили ранения. Власти Турции заявили, что за переворотом стоят сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

После попытки переворота с должностей уволили более 100 тысяч сотрудников государственного сектора. К длительному тюремному заключению приговорили 120 военных, 92 из них получили пожизненные сроки.


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URL: https://www.vb.kg/399364
Теги:
переворот, суд, Турция, армия
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