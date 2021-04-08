Кыргызстан выступил за льготный импорт сахара в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе готовятся временно освободить белый сахар от ввозной пошлины на сахар. В поддержку этой инициативы выступил и Кыргызстан.

Принять соответствующее решение предполагалось на последнем заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 5 апреля. Предварительно представители государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России - обсудили введение льготного режима импорта сахара, согласовав его краткосрочный характер. Отмечалось, что "решение будет направлено исключительно на цели формирования "страховочных" переходящих запасов в текущем сельхозсезоне".

Однако Совет ЕЭК не принял окончательное решение. Предусмотрено вернуться в этой теме на его следующем заседании.

Рассмотрение вопроса инициировано российской стороной в рамках мер по сдерживанию роста цен на социально-значимые товары. На днях подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила направить в ЕЭК предложение о снятии импортной пошлины на сахар с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тысяч тонн. Позднее сообщалось, что речь идет о льготе на импорт, которая будет предоставляться при подтверждении Минсельхозом целевого назначения ввозимого товара.

Своими соображениями поделились и страны-союзницы. Так, Кыргызстан предложил ввести квоту по нулевым пошлинам на завоз белого сахара в размере 30 тысяч тонн и сахара-сырца на 50 тысяч тонн для отечественных профильных предприятий.

"Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран ЕАЭС, осуществляющих регулирование вопросов производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании совета", - прокомментировал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.