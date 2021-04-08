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Дипломаты КР в РФ помогают двустороннему межвузовскому сотрудничеству

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- Евгений Денисенко
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В текущем году Кыргызстан активизирует сотрудничество с Россией в межвузовской сфере. Участие в налаживании и укреплении таких партнерских связей принимают и дипучреждения КР на территории РФ.

Так, о взаимодействии по вопросам подготовки управленческих кадров шла речь в ходе недавней встречи генерального консула Кыргызстана в Екатеринбурге Руслан Бийбосунова с директором Уральского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Русланом Долженко. Последний рассказал собеседнику о научно-образовательной деятельности института, специализирующегося на подготовке управленческих кадров для государственных органов и бизнеса, о планах по расширению сотрудничества с зарубежными школами и вузами, в том числе кыргызскими, о возможности поступления граждан КР на бюджетную форму обучения.

В этом филиале крупнейшего российского вуза в настоящее время, как отмечено, уже обучаются более трех тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей, в числе которых - и граждане иностранных государств.

В свою очередь Руслан Бийбосунов заявил о готовность возглавляемого им генконсульства оказывать необходимое содействие в установлении и развитии взаимодействия между образовательными учреждениями Кыргызстана и этого ведущего российского региона.

Аналогичные вопросы обсуждались и в ходе встречи консула КР в Красноярске Тургунбека Доронбекова с ректором Сибирского государственного университета науки и технологий имени М.Решетнева Эдхамом Акбулатовым. Речь также шла о студенческих обменах, о поступлении молодежи Кыргызстана в СибГУ, о проведении высшими учебными заведениями обеих стран совместных мероприятий в культурно-гуманитарной сфере, о создании совместных молодежных общественных организаций.

Напомним, что свой вклад в развитие межвузовского сотрудничества вносят и другие дипломаты Кыргызстана, а также его почетные консулы в различных регионах России. В частности, при содействии почетного консула КР в Хабаровске Кадырбека Мырзабаева в минувшем году были подписаны соглашения с ректоратами Дальневосточного государственного медицинского университета и Тихоокеанского госуниверситета. А еще ранее - с руководством Хабаровской государственной академии экономики и права и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. В прошлом же году в этих двух вузах были вручены дипломы первым выпускникам-кыргызстанцам.


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URL: https://www.vb.kg/399372
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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