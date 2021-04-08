Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Садыр Жапаров: Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль

101  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение по случаю похищения и убийства Айзады Канатбековой. Текст обращения опубликован на его странице Facebook.

"Известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой воспринял с большой горечью. Недопустимо, что в нашем обществе все еще имеют место быть подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак. То, что случилось с Айзадой – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства.

Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводит к трагедии. Всегда.

К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуется молодыми людьми. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак. Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то, что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть.

Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей.

Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. И никому не стоит забывать об этом.

Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказание за такие преступные деяния должны нести все.

Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо.

Призываю всех граждан Кыргызстана не оставаться равнодушными, если они видят попытки похищения невест. В Кыргызстане жизнь и свобода каждого кыргызстанца превыше всего.

Выражаю глубокие соболезнования семье Айзады Канатбековой. Крепитесь, причастные к трагедии будут наказаны по всей строгости закона".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399374
Теги:
кража невест, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  