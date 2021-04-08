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Похититель и убийца Айзады перед смертью обратился к родным (аудио)

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- ВБ
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В соцсетях появилось предположительно прощальное обращение к родным похитителя и подозреваемого в убийстве Айзады Замирбека Тенизбекова.

В аудисообщении мужчина со слезами прощается с близкими родственниками.

"Я очень люблю ее и не смогу жить без нее. Она никак не хочет жить со мной, сколько я не просил. Сказала месяц подожди, ждал. Потом еще месяц, но теперь все. Больше я не верю", - говорит он.

Напомним, накануне, 7 апреля, в поле близ Бишкека в автомобиле было найдено тело 26-летней Айзады Канатбековой. В автомобиле, рядом с ней было тело предполагаемого похитителя. Ранее, 5 апреля, девушку похитили несколько мужчин, предположительно для принудительного вступления в брак. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения, были известны номера автомашин на которых ее увезли. Однако, Айзаду нашли не сотрудники милиции, а пастух, который заметил брошенную в поле машину. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался от полученных травм.


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URL: https://www.vb.kg/399375
Теги:
кража невест, Кыргызстан
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