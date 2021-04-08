СТО, расположенные вокруг рынка Кудайберген, создают бардак

Местные жители пожаловались на станции технического обслуживания и их клиентов, которые расположены на улицах Патриса Лумумбы, Садыгалиева, Волковой и других.

Как известно, район Военного города и окружающего его частного сектора несколько десятилетий назад из тихого жилого массива превратился едва ли не в промышленную зону. Под СТО были перепрофилированы почти все частные дома на Патриса Лумумбы, а также большое количество подворий на соседних улицах.

С тех пор у местных жителей и началась "веселая" жизнь. Выражалось это в том, что невозможно было пройти по тротуарам из-за припаркованных на них машинах. Все попытки убедить работников станций хотя бы делать замечания своим клиентам не дали никакого результата.

Второй проблемой стал технический мусор – отработавшие масла, фильтры, поломанные запчасти и многое другое стали валяться на газонах, пешеходных дорожках, в палисадниках, да и вообще везде, где только можно.

Затем был проведен капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы. Жители надеялись, что у нарушителей не хватит совести заезжать на обновленные вместе с дорогой тротуары. Но их число наоборот выросло.

- Потом установили ограждения, думали, они помешают паркунам, - рассказал позвонивший в редакцию местный житель Мирбек Джумакадыров. – Однако стало еще хуже. Раньше можно было обойти припаркованную колымагу по проезжей части, а потом этому стал мешать забор. Правда, мэрия все же нашла выход, установив дополнительные столбики в тех местах, которые не перекрываются ограждением. Но все равно находятся уникумы, объезжающие и их. Меньше, чем раньше, но полностью избавиться от них не удалось.

- Кстати, ограждающий забор есть только на Патриса Лумумбы, а на Садыгалиева клиенты СТО, да и сами ремонтники постоянно оставляют автомобили на тротуаре. На замечания либо не реагируют, либо откровенно хамят.

Отдельным пунктом идет засилье разного рода рекламных щитов, от которых при проезде по Патриса Лумумбы начинает рябить в глазах. Причем на их фоне при беглом взгляде теряются знаки "остановка запрещена" с дополнительной табличкой "работает эвакуатор". Отчасти поэтому в запрещенных зонах постоянно стоят припаркованные авто.

Но самое серьезное нарушение – занятие остановки общественного транспорта для снятия и установки колес. Это уже ни в какие ворота не лезет. Работники местных вулканизаций в прямом смысле оккупировали одну из автобусных остановок и ставят туда машины своих клиентов. А пассажирский транспорт вынужден останавливаться прямо на проезжей части, тормозя весь поток. Как раз это и произошло в момент фотосъемки.

К тому же сами контейнеры, в которых они организовали свой бизнес, установлены в непосредственной близости от школы № 83. Местные даже говорят, что какая-то их часть стоит на территории, относящейся к учебному заведению. А потому профильным структурным подразделениям мэрии не грех проверить этот момент. Ну и, кстати, внешний облик района они своим неопрятным видом явно не украшают.

- Нельзя сказать, что мэрия совсем ничего не делает для решения проблемы. Вот те же заборы и столбики поставили. Да и сотрудники патрульной милиции постоянно гоняют паркунов. Но ситуация не меняется. Было бы идеально организовать для всех этих станций отдельную промзону и перевести их всех туда. Желательно за город, - заключил горожанин.

Хотя начать муниципалитету все же следует с разработки норм и правил для ведения подобного рода деятельности. Ведь сейчас никаких документов на этот счет нет. В первую очередь, обязать владельцев правильно утилизировать отработанные запчасти и расходные материалы, так как они наносят огромный вред экологии. Во-вторых, проверить СТО на предмет уплаты налогов. Есть большие сомнения, что все они работают легально. А затем уже думать над тем, как освободить тротуары для горожан и газоны для озеленения.