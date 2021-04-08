Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения, сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

"Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными, которые несут службу на передовой, и поддержать их боевой дух.