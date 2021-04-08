На юге КР задержана контрабанда веников из Узбекистана

Сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандный товар стоимостью более 4 000000 сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Как отмечается, сотрудниками Оперативной таможни в Кадамжайском районе Баткенской области, в пункте контроля "Кок Талаа" было остановлено транспортное средство марки "VOLVO PH12".

- В грузовом отсеке автотранспорта были обнаружены хозяйственные товары в ассортименте (веники, чугунные казаны и посуда). Товар общей стоимостью более 4 миллионов сомов был незаконно перемещен из Узбекистана. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится досудебное производство, согласно законодательству КР, - говорится в информации ГТС.