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На юге КР задержана контрабанда веников из Узбекистана

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- Виктория Гунгер
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Сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандный товар стоимостью более 4 000000 сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Как отмечается, сотрудниками Оперативной таможни в Кадамжайском районе Баткенской области, в пункте контроля "Кок Талаа" было остановлено транспортное средство марки "VOLVO PH12".

- В грузовом отсеке автотранспорта были обнаружены хозяйственные товары в ассортименте (веники, чугунные казаны и посуда). Товар общей стоимостью более 4 миллионов сомов был незаконно перемещен из Узбекистана. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится досудебное производство, согласно законодательству КР, - говорится в информации ГТС.


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URL: https://www.vb.kg/399383
Теги:
контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, товары
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