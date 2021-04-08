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Илон Маск поменял свое мнение о вакцинации против коронавируса

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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал глобальную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Чтобы прояснить: я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID-19 в частности. Наука однозначна", - написал Маск.

Предприниматель также подчеркнул, что в очень редких случаях после прививки может возникнуть аллергическая реакция, но с ней легко справиться с помощью EpiPen (одноразовое, предварительно наполненное автоматическое устройство для инъекций - прим. автора).

Напомним, что в самом начале пандемии Маск выступал против ограничений, связанных с коронавирусом. Тогда он назвал панику из-за COVID-19 тупой. После чего он отказался делать прививку, когда вакцина станет доступной.


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URL: https://www.vb.kg/399384
Теги:
вакцина, коронавирус
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