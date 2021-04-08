"Стигма по отношению к клиентам пробации мешает им найти работу и жилье"

В Кыргызстане стигма по отношению к клиентам пробации, вышедшим по УДО, мешает найти жилье и устроиться на работу. Об этом в интервью редакции VB.KG сказал директор департамента пробации при Министерстве юстиции КР Зарылбек уулу Алмазбек.

По его словам, чтобы решить эту проблему департамент прорабатывает проект с обеспечением социальным общежитием своих подопечных.

- Если мы говорим о возвращении людей, оступившихся в общество, то безусловно мы должны понимать какие они, с какими проблемами сталкиваются. Мониторинг показал, что для всех первоочередными проблемами являются жилье, трудоустройство, медицинское обслуживание и реабилитация. И все проблемы - это взаимосвязанные вопросы, которые мы и решаем. Создан координационный совет при правительстве, и специалисты в своих областях подсказывают нам как решить ту или иную, казалось бы, неразрешимую проблему. Например, мы договариваемся об открытии бесплатных краткосрочных курсов по рабочим специальностям - нам помогает государство, но возникает другая тема. К примеру, если наш клиент хотел бы стать поваром, кондитером, то он должен проверить свое здоровье, пролечится, а средств на это у него нет. Опять на помощь пришли специалисты координационного совета - подсказали, что в законе существуют положения, на основании которых наши клиенты имеют право на бесплатное медицинское обследование. И наша задача состоит в том, чтобы привести в порядок весь этот механизм: помочь людям встроиться в наш социум. Не будем забывать, что за каждым из наших клиентов пробации стоят семьи, дети, жены. И занимаясь системной пробацией,реабилитацией мы помогаем и им, - сказал глава департамента пробации.