Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

"Стигма по отношению к клиентам пробации мешает им найти работу и жилье"

152  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стигма по отношению к клиентам пробации, вышедшим по УДО, мешает найти жилье и устроиться на работу. Об этом в интервью редакции VB.KG сказал директор департамента пробации при Министерстве юстиции КР Зарылбек уулу Алмазбек.

По его словам, чтобы решить эту проблему департамент прорабатывает проект с обеспечением социальным общежитием своих подопечных.

- Если мы говорим о возвращении людей, оступившихся в общество, то безусловно мы должны понимать какие они, с какими проблемами сталкиваются. Мониторинг показал, что для всех первоочередными проблемами являются жилье, трудоустройство, медицинское обслуживание и реабилитация. И все проблемы - это взаимосвязанные вопросы, которые мы и решаем. Создан координационный совет при правительстве, и специалисты в своих областях подсказывают нам как решить ту или иную, казалось бы, неразрешимую проблему. Например, мы договариваемся об открытии бесплатных краткосрочных курсов по рабочим специальностям - нам помогает государство, но возникает другая тема. К примеру, если наш клиент хотел бы стать поваром, кондитером, то он должен проверить свое здоровье, пролечится, а средств на это у него нет. Опять на помощь пришли специалисты координационного совета - подсказали, что в законе существуют положения, на основании которых наши клиенты имеют право на бесплатное медицинское обследование. И наша задача состоит в том, чтобы привести в порядок весь этот механизм: помочь людям встроиться в наш социум. Не будем забывать, что за каждым из наших клиентов пробации стоят семьи, дети, жены. И занимаясь системной пробацией,реабилитацией мы помогаем и им, - сказал глава департамента пробации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399387
Теги:
заключенные, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  