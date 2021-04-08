В Бишкеке задержан еще один соучастник похищения Айзады Канатбековой

Оперативниками бишкекской криминальной милиции задержан еще один подозреваемый в похищении Айзады Канатбековой, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе проводимого комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции ГУВД г. Бишкек на территории столицы было выявлено местонахождение еще одного из соучастников похищения гражданки К.А. 1994 года рождения. При реализации оперативной информации задержан подозреваемый З.Р. 1989 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию оставшихся подозреваемых лиц.

"Все необходимые меры по расследованию и оперативным мероприятиям по розыску подозреваемых, будут вестись по всей строгости законодательства Кыргызской Республики", - уверяют в ведомстве.