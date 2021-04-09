Летчик-космонавт Салижан Шарипов поздравил кыргызстанцев

Первый и пока единственный кыргызский космонавт Салижан Шарипов из своего Звездного городка рядом с Москвой попросил передать через VB.KG всем кыргызстанцам собственноручно написанные им, полковником Шариповым, поздравления с наступающим Международным днем авиации и космонавтики:

"Дорогие кыргызстанцы! 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первого полета человека в космос, это был наш советский Юрий Алексеевич Гагарин.

Я горжусь, что, будучи кыргызстанцем, вступил в ряды покорителей космоса, что выполнил два космических полета, что брал с собой в космос горсть кыргызской земли и Государственный флаг Кыргызстана.

В свое время Кыргызстан тоже внес огромный вклад в исследование космического пространства. И я уверен, что мы еще много сделаем для развития науки и технологий для блага всего человечества.

Хочу поздравить вас с Днем космонавтики и пожелать, чтобы в скором времени наш космонавт полетел в космос. С праздником!

С.Шарипов, Кыргызстан Эл Баатыры, Герой России, летчик-космонавт России", - говорится в поздравлении Салижана Шарипова.

Надо напомнить, что малая родина Шарипова – древний город Узген Ошской области, там он появился на свет 24 августа 1964–го.

Среди шариповских предков, как рассказала "Вечернему Бишкеку" сестра космоплавателя - экс–замглавы Узгенской райгосадминистрации заслуженный врач КР Матлюба Шарипова, были и узбеки, и кыргызы, и таджики, а в нынешней родне есть и русские.

Салижан еще школьником пообещал самым близким узгенским друзьям: "Стану космонавтом!". Кое–кто ему не поверил: "В отряде космонавтов в основном только русские и украинцы!". Юный интернационалист давал отпор таким "неправильным разговорам".

Своей судьбой доказал, кто был прав. Окончил военное летное училище, стал летчиком–истребителем. Одним из мест его службы был Токмак, где у старшего лейтенанта Шарипова были почти 1000 летных часов и несколько подготовленных к полетам курсантов.

После того, как Шарипова отобрали в 1990 году в отряд космонавтов, ему доверили должность заместителя командира отряда космонавтов, а одно время он исполнял и обязанности командира звездного отряда.

В отличие от некоторых узгенских близких родственников русский язык у Шарипова безукоризненный. Никто его не понукал, по своей инициативе он овладел еще и английским - на высоком уровне. Этот уровень ему сильно помог. Летом 1997 года россияне командировали его в США для подготовки к полету на американском корабле многоразового использования системы Space Shuttle. С 23–го по 31 января 1998 года совершил полет на корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. В ходе полета была успешная стыковка с российским орбитальным комплексом "Мир".

Во втором шариповском звездоплавании счет шел уже на месяцы. На борту "Союза ТМА–5" и Международной космической станции он летал с 14 октября 2004–го по 25 апреля 2005–го. Была там серия неисправностей, была катастрофическая нехватка продуктов.

В режиме реального времени Шарипов с борта МКС рассказывал по телефону корреспонденту "ВБ", что в отдельные дни им с американским астронавтом Лероем Чиао приходилось вдесятеро сокращать необходимый рацион. Но они справились. И с серьезными отказами систем жизнеобеспечения МКС - тоже.

Интересный малоизвестный факт: в 33 года Шарипорв стал самым молодым на тот момент полковником Военно–Космических Сил России.

Сейчас Шарипов живет и работает в подмосковном Звездном городке, продолжает участие в программах подготовки будущих кандидатов в космонавты, считает вполне реальными в ближайшей перспективе пилотируемые полеты к Луне, а в более длительной перспективе – и к Марсу.

Супруга Салижана Шакировича, Насиба Мавляновна, по профессии - финансист, тоже работает в Звездном. Их сын Джахангир – летчик гражданской авиации Кыргызстана. Дочь Нигора обрадовала родителей рождением двух детей.

Причем юный Амир, внук космонавта, всего в свои 8 лет справился с учебным тренажером кабины пилотов "Боинга", как бы совершил учебно–тренировочный полет в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке у дедушки Салижана.

- У Амира есть задатки будущего летчика-космонавта, - считает бишкекский друг и коллега Салижана Шарипова, экс-директор Департамента миграционной службы МИД КР Зафар Хакимов.

космический дневник

Интересное совпадение. И месяца не прошло после рождения Салижана Шарипова в его Узгене, как на другом конце Кыргызстана, на южном берегу Иссык-Куля, в командировку приехал тогдашний куратор отряда космонавтов Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Каманин. Он записал тогда в своем не так давно рассекреченном "Дневнике":

"12 сентября 1964 года. Борт самолета Ил-14. Летим из Пржевальска в Тюра-Там (Байконур), погода отличная. Через час после взлета пролетели над Фрунзе, через несколько минут будет Луговая, а затем - Джамбул.

Эти трассы я облетал десятки раз еще до войны и в 1957–1958 годах, когда командовал 73-й Воздушной армией.

Средняя Азия стремительно меняет свой облик. Когда 80 лет назад Пржевальский открывал для человечества неизвестные районы Центральной Азии, здесь был край нищих, безграмотных, униженных людей, и лишь 20 лет назад наша Средняя Азия стала изменяться к лучшему; и сейчас она - процветающий, индустриальный, культурный край. Я был в Афганистане и Иране и могу сказать, что наша Средняя Азия очень далеко опередила эти и многие другие азиатские страны", - записал Каманин.

Знал бы генерал Каманин, что пройдет еще лет 35, и на его пост командира отряда космонавтов вступит уроженец Кыргызстана, полковник Шарипов.