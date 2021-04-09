Война - это предельно страшно. Рецензия на фильм "1917"

В 2020–м на экраны вышел великолепный фильм под названием "1917". Даже если кто–то не любитель военного кино, эту картину стоит посмотреть.

В один из апрельских дней 1917 года в расположении британской армии на севере Франции вызывают в палатку к начальству капрала Блейка, которого играет Дин–Чарльз Чепмен, велев прихватить еще кого–нибудь. Блейк берет своего приятеля Скофилда (Джордж МакКей). Генерал (Колин Ферт) дает им срочное задание: пробраться через позиции, вроде бы оставленные немцами, найти английский батальон, который наутро собирается выступать, и остановить его, поскольку это ловушка. На кону жизни полутора тысяч солдат, в том числе старшего брата Блейка.

Фильм родился, по словам режиссера Сэма Мендеса, написавшего сценарий "1917" вместе с молодой шотландской сценаристкой Кристи Уилсон–Кернс, из устных воспоминаний о Первой мировой его собственного деда (который был не только ветераном, но и литератором в Тринидаде и Тобаго).

У Сэма Мендеса (бывшего мужа Кейт Уинслет) мало фильмов, но практически все они шедевральные. Каждую его картину начинаешь смотреть с большим предвкушением, ведь Сэм снимает качественно, с глубокомыслием, масштабно.

Что касается "1917", хочу сказать, что это сильное и бьющее прямо в сердце кино. Снятое как будто на одном дыхании. Фильм смотрится с волнением, и от него невозможно оторваться. В нем чувствуется настоящая правда, и это завораживает.

Главные роли солдат сыграли молодые актеры Джордж МакКэй и Дин–Чарльз Чепмен. Если второго актера мы уже знаем по культовому сериалу "Игра престолов" (он играл младшего сына Серсеи), то первый актер совершенно не знаком. Зато сильно удивил. С его героем мы идем по этой невероятной военной истории. Были сцены с ним, от которых наворачивалась скупая мужская слеза, и актер этому виной - он так превосходно и реалистично сыграл.

Если говорить, что выражение "война - это плохо", банальный мессенж, то тогда можно сказать, что и каждый фильм о войне не менее банален. "1917" полностью опровергает это. Его художественность, форма подачи настолько оригинально–особые, что даже изменяется эмоциональный настрой зрителя. Нет, война - это не просто плохо, война - это чудовищно, это ужасно, это настоящий рукотворный ад. А еще война - это предельно страшно, и этот страх зритель ощущает вместе с героями.

Благодаря просто феноменальной операторской работе, заслуженно отмеченной "Оскаром", режиссер добивается погружения в картину практически на физическом уровне.

Мендес использует здесь весь арсенал средств, сотворяя микс из постапокалиптического фильма, остросюжетных приключений и леденящего кровь хоррора. Ему удается показать войну отвратительной, чуждой всему живому, и это главный гуманистический посыл, который может нести антивоенный фильм.