Зачем Высшую аттестационную комиссию переводить в Минобразования и науки?

Председатель ВАК Бакыт Тыналиева распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова с нынешнего апреля вновь утверждена в этой должности, которую она занимает с декабря 1917 года. С 2012 года она была заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии КР – главным ученый секретарем ВАК.

Надо напомнить, что ВАК – это госорган, отвечающий за обеспечение государственной аттестации научных и научно-педагогических работников - присуждение ученых степеней доктора и кандидата наук, ученых званий профессора, доцента и старшего научного сотрудника.

Как рассказала VB.KG Бакыт Тыналиева, "нынешний перевод ВАК в ведение Министерства образования и науки приводит к недоумению кыргызстанских ученых, ведь всем известно, что согласно демократическому принципу управления, структура, которая готовит продукцию (в данном случае соискателей ученых степеней) должна быть отделена от структуры, которая их проверяет (в данном случае аттестует)".

- Коль скоро мы живем в демократической стране, где закон ставится во главу угла, ВАК необходимо ввести в ведении аппарата президента, что создаст условия независимой и объективной аттестации, - предлагает Бакыт Тыналиева.

Она подчеркивает, что "ВАК действует на основе принципов справедливости, честности и бескорыстному служению Отечеству, что становится в настоящее время для молодых карьеристов архаичным и даже непонятным".

По словам Тыналиевой, в последнее время эффективно заработал портал "Электронный ВАК", где каждый диссертационный совет имеет свой кабинет, войдя в эти кабинеты пользователь может получить всю информацию о работе диссертационных советов. Там размещены все документы по формированию диссоветов, информация о каждом члене совета, вплоть до последних его публикаций. Соискатель сам регистрируется и становится в очередь на защиту, разместив диссертацию и автореферат на своей страничке в кабинете диссовета, где планирует пройти защиту. Предзащита и защита транслируются онлайн, причем запись сохраняется на страничке соискателя, так что опоздавшие могут его посмотреть позже.

Бакыт Тыналиева приводит следующий пример. 6 апреля был созвано очередное заседание президиума ВАК, на котором были утверждены соискатели, ожидавшие своих дипломов в марте. Некоторые члены президиума не смогли приехать лично и приняли онлайн участие в заседании.

Президиум заслушал отчеты председателей экспертных советов ВАК, обсудил данные ими рекомендации, пришел к выводу о необходимости усиления контроля над работой диссертационных советов, о необходимости регулировать темы диссертаций. Тем более, много работ пишутся по надуманным, неактуальным темам, от которых никакой пользы для страны.

- Члены президиума ВАК выразили готовность подготовить проект приоритетных исследований, которые необходимо проводить в стране в ближайшие 5 лет. Проект необходимо утвердить на уровне президента страны и отправить в вузы и НИИ для исполнения. Только в тесном сотрудничестве науки и жизни возможно развитие, иначе так и будем стоять на одном месте, - предупреждает Бакыт Тыналиева.