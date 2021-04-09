Задержаны все соучастники похищения Айзады Канатбековой

Оперативниками криминальной милиции задержаны еще двое соучастников похищения Айзады Канатбековой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В ходе проводимого комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции МРУ МВД, УВД Джалал-Абадской области и ГУВД г. Бишкек были выявлены местонахождения третьего и четвертого соучастников похищения гражданки К.А. При реализации оперативной информации на территории города Бишкек был задержан подозреваемый Т.К. 1995 года рождения и на территории Джалал-Абадской области задержан подозреваемый Н.О. 1991 года рождения.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках досудебного производства. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Все необходимые меры по всестороннему и объективному расследованию ведутся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.