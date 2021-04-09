Партия "Ак Бата" №19: Бишкек станет городом равных возможностей

Одной из важных задач программы партии "Ак Бата" является создание необходимых условий для безбарьерной городской среды, благодаря которым возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция маломобильных граждан в общество.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья - одно из приоритетных направлений в программе политической партии "Ак Бата". Рассказать о том, как политобъединение будет реализовывать этот пункт программы, 8 апреля, на встречу с "особенными" жильцами нескольких домов жилмассива "Кок-Жар" приехал агитационный "караван" кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Ак Бата".

На встречу с горожанами с ограниченными возможностями здоровья традиционно приехал и лидер партии Нариман Тюлеев.

Бишкекчане с особым теплом и трепетом встретили партийцев. И в самом начале мероприятия выразили благодарность Нариману Тюлееву, за то, что 11 лет назад, именно при нем был построен дом, в котором живут люди, имеющие инвалидность по слуху и зрению.

"Малодоступное городское пространство диктует горожанам пассивный образ жизни, связанный с постоянным настроем на преодоление препятствий. Так быть не должно. Город и городские власти должны наконец уже повернуться лицом к жителям. Одним из аспектов повседневной жизни, на которую люди с инвалидностью имеют точно такое же право, как и другие, являются требования к окружающей среде и жилищным стандартам. Доступность социального пространства, возможность использования городской инфраструктуры - это условия для комфортного проживания в городе. Бишкек должен стать комфортным городом для всех без исключения", - отметил лидер партии "Ак Бата". – "Дорогие мои бишкечане, если наша партия придет в Горкенеш, и я стану мэром, мы будем работать на благо столицы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы будите чувствовать мою заботу во всем, что вас окружает. Ваше благополучие станет моей личной ответственностью. Я и моя команда готовы взять на себя ответственность за судьбу города".

Нариман Тюлеев также добавил, что городские власти обязаны поддерживать уязвимые слои населения и социально.

Избиратели положительно оценили предвыборную программу партии "Ак Бата" и инициативы партийцев, а также пожелали Нариману Тюлееву и его команде победы на предстоящих выборах.

"Сегодняшняя встреча мне очень понравилась, появилась надежда, что мы действительно кому-то нужны и у "руля" города встанет грамотный хозяйственник. Мы хорошо знаем Тюлеева, мы видели его работу и результат этой деятельности. Я очень хочу, чтобы наша столица вновь стала чистой, зеленой и ухоженной. Мой голос за "Ак Бату", - подытожила бишкекчанка Танзиля Халидова.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ак Бата" Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство №38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии "Ак Бата".

Выход: 09.04.2021