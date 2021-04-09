Жапаров: В первую очередь нужно повышать зарплаты, пенсии и пособия

Президент КР Садыр Жапаров заверил кыргызстанцев, что в сегодняшний трудный период будет сделано все возможное для повышения зарплат, пенсий и пособий. Об этом глава государства высказался на своих страницах в соцсетях.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Несомненно, что сегодня не только наши граждане, но и народы мира находятся в тяжелом положении.

Из-за вспышки пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году карантин был введен в большинстве странах мира, а в некоторых из них привычная жизнь не восстановлена до сих пор. Напротив, в отдельных государствах вновь ужесточают карантинные ограничения.

Конечно, в этой ситуации во всем мире подорожали не только продукты питания, но и товары первой необходимости. Из-за пандемии большинство предприятий были закрыты. Образовался дефицит.

Мы видим, как жизнь становится все труднее и труднее. Все мы знаем, что для облегчения в первую очередь нужно повышать зарплаты, пенсии и пособия.

В связи с этим по мере возможности мы стараемся работать в данном направлении.

Например, с 1 апреля на 100 процентов повышены зарплаты работников Центров семейной медицины (ЦСМ).

Зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50 процентов с 1 июля.

Мы ищем источники для увеличения заработной платы госслужащих в других секторах, пенсий и пособий. Нам надо постепенно искать новые источники финансирования, так как наш бюджет не позволяет сиюминутно повысить все выплаты.

Даст Бог, мы сможем установить зарплаты, пенсии и пособия на достаточном уровне.

Может возникнуть вопрос, почему в первую очередь повышается заработная плата медицинских работников.

Во-первых, конечно, очень усложнилась работа медицинских работников.

Во-вторых, в стране на данный момент есть 3000 вакансий для врачей, которые уволились из-за низких зарплат. Поэтому мы должны вернуть их, создав соответствующие условия", - говорится в тексте обращения Жапарова.