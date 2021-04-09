В жилмассиве Бишкека мальчик нанес себе ранение в шею болгаркой. Он погиб

В Бишкеке подросток погиб от ранения болгаркой. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Ленинского района.

6 апреля примерно в 13:45 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступило сообщение о том, что внутри одного из частных домов в жилмассиве "Ак-Ордо-3" несовершеннолетний мальчик нанес себе ранения.

На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа УВД Ленинского района г. Бишкек.

"По приезду и осмотре места происшествия, обнаружили внутри дома несовершеннолетнего мальчика С.С. 2007 года рождения, который сам себе нанес ранение в область шеи электрической болгаркой. В результате чего, несовершеннолетний С.С. от полученных травм скончался на месте", - сообщают в УВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 136 (Доведение до самоубийства) УК Кыргызской Республики, назначены все необходимые судмедэкспертизы.

В данное время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках настоящего досудебного производства.