Улукбек Марипов ознакомился с работой нового ЦОН

Наша задача - предоставление населению качественных и доступных государственных услуг. Об этом Премьер-министр КР Улукбек Марипов сказал на церемонии открытия современного Центра обслуживания населения в центре Бишкека, сообщает пресс-служба правительства.

"Работы по открытию нового Центра обслуживания населения проведены в рамках исполнения Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению". В Центре обслуживания населения созданы все условия, - автоматизирован весь процесс документирования граждан начиная от приема заявок до изготовления документов и их выдачи. Заявители могут собрать требуемые документы, не выходя из здания. Применение современных информационных технологий позволило вывести на новый качественный уровень предоставление государственных услуг, сокращены сроки обслуживания населения, обеспечены комфортные условия для граждан", - отметил Улукбек Марипов.

Премьер-министр отметил, что согласно Плану первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики была поставлена задача по повышению качества предоставляемых государственных услуг, созданию благоприятных условий при предоставлении услуг и открытие ряд новых Центров обслуживания населения в формате "open space".

"Вместе с открытием этого центра начали функционировать такие же ЦОНы в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области, в селе Ат-Башы Ат-Башинского района Нарынской области, а также АвтоЦОН в городе Кара-Балта Жайыльского района Чуйской области. Могу с уверенностью сказать, что до 1 июня всего откроется 9 центров обслуживания населения. Для удобства горожан данный Центр обслуживания населения первый в городе Бишкек, который будет принимать граждан с 9.00 утра до 22.00 часов вечера", - подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства также отметил, что в на втором этаже здания Центра обслуживания населения в ближайшее время будет открыт Центр обслуживания предпринимателей, где свои услуги будут предоставлять 12 государственных органов.

Далее Улукбек Марипов ознакомился с работой нового Центра обслуживания населения и побеседовал с его посетителями.

Справочно: Центр обслуживания населения оснащено современным оборудованием, удобными рабочими местами, справочной зоной, установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, комната для матери и ребенка, функционирует зона самообслуживания где установлено необходимое оборудование для полноценного применения возможностей портала, где реализованы 29 услуг.

Горожане и гости столицы здесь могут получить широкий спектр государственных услуг: зарегистрировать рождение ребенка, брак, оформить заявки на получение паспорта, на пособие "балага сүйүнчү".

Общая площадь помещения Центра обслуживания населения составляет более 1200 м², в день он может обслуживать до 1500 человек.

Новый центр обслуживания населения расположен, на первом этаже торгового центра "Эльдорадо" по адресу: город Бишкек, проспект Жибек- Жолу, 381.