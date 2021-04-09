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Эпидситуация в Алматы ухудшается - санврачи

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В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе на 9 апреля, передает Tengrinews.kz.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы ухудшается, сообщили в департаменте.

"С начала эпидемии на 9 апреля зарегистрировано 39 655 случаев коронавирусной инфекции, в марте 2021 года – 9 525 случаев, за последние сутки заболели 717 человек. Суточный прирост составил 1,8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней - 231,3 против 215,2 за предыдущие 7 дней при репродуктивном числе R = 1,132", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что причинами такого роста коронавирусной инфекции в Алматы является прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19.

"В настоящее время в Алматы продолжается третья волна эпидемии. При первой волне эпидемии пик заболеваемости был в июле 2020 года - 6 372 случая. Пик второй волны, начавшейся с октября 2020 года, зарегистрирован в январе 2021 года - 3 607 случаев. Третья волна началась с марта, обусловленная мутированными штаммами коронавирусной инфекции, 14 582 случая на текущий день с 1 марта".

Отмечается рост заболеваемости КВИ среди детей до года, но при этом снижение количества случаев среди подростков.

"Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческий, детский и старший возраст – 60 лет и более", - добавили в департаменте.

За прошедшие сутки (по данным на 8 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/399418
Теги:
Казахстан, коронавирус
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