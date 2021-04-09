Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

В Москве мигрантов больше не будут брать на работу дворниками

146  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальные предприятия, подведомственные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, отказались от практики нанимать на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщил "Российской газете" заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет в Москве постепенно снижалось число работников с иностранным гражданством. Теперь от их трудоустройства отказались совсем. При этом сфера ЖКХ не испытывает дефицита сотрудников.

Беляков подчеркнул, что никого из работников принудительно не увольняют. Все, кто хотел остаться, работают. Во время пандемии людей обеспечивали бытовыми условиями, регулярно проводили тестирование на COVID-19, чтобы выявить заболевших, при необходимости предоставляли им квалифицированную медпомощь. Такой подход помог избежать дефицита рабочих.

Источник: media-mig.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399419
Теги:
Россия, трудоустройство, Москва, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  