В Москве мигрантов больше не будут брать на работу дворниками

Муниципальные предприятия, подведомственные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, отказались от практики нанимать на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщил "Российской газете" заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет в Москве постепенно снижалось число работников с иностранным гражданством. Теперь от их трудоустройства отказались совсем. При этом сфера ЖКХ не испытывает дефицита сотрудников.

Беляков подчеркнул, что никого из работников принудительно не увольняют. Все, кто хотел остаться, работают. Во время пандемии людей обеспечивали бытовыми условиями, регулярно проводили тестирование на COVID-19, чтобы выявить заболевших, при необходимости предоставляли им квалифицированную медпомощь. Такой подход помог избежать дефицита рабочих.

Источник: media-mig.ru