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Артем Новиков: Безопасность граждан зависит от каждого из нас

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- Оксана Гут
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Первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков посетил инфекционное отделение Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения и социального развития КР, где с 7 апреля развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он осмотрел палаты, имеющееся медицинское оборудование, запасы лекарственных средств, ознакомился с условиями лечения больных и побеседовал с медицинскими работниками.

"На сегодняшний день открыты дополнительные стационары для лечения больных с коронавирусной инфекцией в городе Бишкек и Чуйской области, где наблюдается наиболее сильный рост заболеваемости. Республиканская инфекционная больница уже заполнена, дополнительно в Национальном госпитале открыто инфекционное отделение на 110 мест. Больницы № 1 и № 6 перепрофилированы под больных с COVID-19. Для больных коронавирусной инфекцией с сердечной недостаточностью в Национальном центре кардиологии и терапии открыта "красная зона". Все стационары оснащены необходимым оборудованием, кислородными концентраторами, системой подачи жидкого кислорода, аппаратами искусственной вентиляции легких. В больницах есть необходимый запас лекарственных средств. В аптеках лекарств также достаточно. Ценовую ситуацию мы контролируем. Дефицита не будет. Но общая ситуация очень серьезная. Я прошу максимально соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года. Безопасность всех граждан зависит от каждого из нас", - сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер-министр призвал граждан не заниматься самолечением и при малейших подозрениях на коронавирусную инфекцию обращаться в Скорую помощь, мобильные бригады.

"Наша задача - не допустить ухудшения вашего самочувствия. Сейчас в больницы поступают люди со средней, иногда с тяжелой формами COVID-19. Это происходит после попыток заняться самолечением в домашних условиях. Давайте будем беречь друг друга. Мы увеличили количество бригад Скорой медицинской помощи и мобильных бригад в городе Бишкек. Служба 118 переведена на круглосуточный режим работы. Мы открыли дополнительные стационары, со всеми фармацевтическими компаниями проведена работа по обеспеченности аптек лекарствами. Проблем с обеспечением медикаментов не будет. Прорабатываются вопросы по вакцинации наших граждан. Прошу ответственно отнестись к складывающейся ситуации. Мы ни в коем случае не хотим вводить ограничительные меры. Поэтому давайте работать сообща. Сил и средств у нас достаточно", - сказал Артем Новиков.

Для информации: В рамках подготовки к возможной 3-й волне в зависимости от ситуации по республике будет развернуто 11 237 коек в два этапа, в том числе в городе Бишкек - 1164 коек, в республиканских организациях здравоохранения - 1752 койки, в Чуйской области – 1352 койки.


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URL: https://www.vb.kg/399427
Теги:
правительство, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Артем Новиков, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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