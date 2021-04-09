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В Джалал-Абаде кандидата от "Онугуу прогресс" уличили в подкупе голосов

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- Екатерина Улитина
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Установлен факт подкупа голосов избирателей кандидатом в депутаты в Джалал-Абадский городской кенеш. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

22 марта 2021 года в УГКНБ КР по Джалал-Абадской области поступила информация о возможных фактах подкупа избирателей со стороны агитаторов одной из партий баллотирующие в городской кенеш Джалал-Абада.

Входе следственных мероприятий, установлены подтверждающие данные о причастности кандидата в депутаты Джалал-Абадского городского кенеша К.С.А. к организации подкупа избирателей, путем раздачи продуктов питания через жительниц города Джалал-Абад М.З.А., И.М.Т. и К.Г.К.

26 марта 2021 года, данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления ст.192 ч.1. (Подкуп голосов избирателей) УК КР.

8 апреля 2021 года ГКНБ КР официально проинформирована Джалал-Абадская городская избирательная комиссия, которая по результатам заседания приняла решение о даче официального предупреждения партии. Ведется следствие.

По данным VB.KG, кандидат в депутаты баллотировался от партии "Онугуу прогресс".


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URL: https://www.vb.kg/399429
Теги:
выборы, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, подкуп, ГКНБ
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