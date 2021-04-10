В Бишкеке пропала 14-летняя девочка

В Бишкек разыскивают пропавшую 14-летнюю Айбийке Мамбеталиеву, сообщает УВД Ленинского района.

Как отмечается, 8 апреля 2021 года в милицию с письменным заявлением обратилась жительница столицы Ж.А. с просьбой об оказании содействия в поиске её дочери Мамбеталиевой Айбийке Талантбековны, 18 мая 2006 года рождения.

- По словам матери 7 апреля 2021 года примерно в 10:30 часов в жилмассиве Ак- Өргө она вышла из дома и не вернулась. По настоящее время, местонахождение пропавшей девочки неизвестно. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека, - говорится в информации.

Приметы девочки: рост примерно 145-150 см, полного телосложения, волосы рыжие длинные, кончики волос обесцвеченные, глаза зеленные. Была одета: весенняя черная куртка, черные брюки, черные туфли, рюкзак.

- Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Айбийке Мамбеталиевой, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 444- 457, 0(312) 352-632, 0(553) 102-880, 0(703) 401-600, ( 707) 304-753 и 102.