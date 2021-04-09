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Серийный поджигатель детских колясок орудует в Алматы

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В Алматы орудует серийный поджигатель детских колясок, которые оставляют в подъездах многоквартирных жилых домов. Об этом рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ДЧС, в городе в последнее время участились случаи серийных загораний детских колясок.

"С 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов, при которых горели коляски, велосипеды и тому подобное. Огонь переходит на входные группы и простенки подъездов, что несет угрозу жизни и здоровью людей", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, зарегистрированы случаи нескольких возгораний в один день. К примеру, утром 7 ноября 2020 года осуществлено пять выездов в Бостандыкском районе в многоэтажки микрорайонов Казахфильм, дома 2, 14, 28, и Алмагуль, дома 5, 33. А 27 февраля 2021 года пожарные тушили загорания по трем адресам Бостандыкского района в микрорайоне Коктем.

Всего в 2021 году зарегистрировано 15 пожаров в четырех районах города, а именно: Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский. Горели детские коляски и другие предметы, складированные в подъездах на первых этажах.

"Установлено, что во всех случаях причиной возникновения пожара послужили умышленные поджоги. В настоящее время материалы переданы в Департамент полиции Алматы. Отметим, что по правилам пожарной безопасности запрещается складировать под маршами лестничных клеток, на эвакуационных путях предметы домашнего обихода".

ДЧС просит жителей Алматы не оставлять в подъездах детские коляски, велосипеды, мебель и другие предметы.


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URL: https://www.vb.kg/399435
Теги:
Казахстан, поджог
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