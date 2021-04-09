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Выборы в БГК. Столица, как разминка для выборов в парламент

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- Виктория Гунгер
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Нынешние выборы в БГК отличаются от тех, которые проводились в Бишкеке в 2012 и 2016 году, тем, что это большая репетиция перед выборами в ЖК осенью этого года. Об этом VB.KG сообщил депутат БГК Таалайбек Сагынов.

Он отметил, что многие представители ведущих партий, которые сейчас баллотируются в Горкенеш, пойдут дальше в парламент.

- Сегодня они готовят для себя определенные круги, чтобы сформировать штабы. Они нужны для мобилизации осенью этого года. Именно это, на мой взгляд, объясняет и плотность участников нынешних "городских" выборов, - считает Сагынов.

Депутат БГК добавил, что идет мощная борьба среди кандидатов. Борьба за каждого избирателя, за каждый голос. Фаворитами пока выступают 5-8 партий.

Поддерживает идею о том, что нынешняя предвыборная кампания заметно отличается от предыдущих и политолог Эдил Осмонбетов.

По его мнению, прежде всего тем, что она проходит в пандемию при почти полном отсутствии доверия у людей к партиям, программам и идеям кандидатов.

- Партиям очень сложно собирать людей для агитации. Поэтому, выбор решается через личности каких-то людей, а ни программы. Стоит отметить и то, что последние были и вовсе слабыми, даже с грамматическими ошибками. Было крайне много популизма, утопических обещаний. Многие партии и вовсе с этими же программами шли на прошлые выборы, - сказал VB.KG Осмонбетов.

Тем не менее выборы в БГК – это выборы за столицу. Тот, кто контролирует Бишкек, может делать и другую повестку в стране. Все те партии, которые сейчас участвую в БГК, это прекрасно понимают. К тому же, на этом избирательном процессе они мобилизуют свой электорат, тренируют предвыборные штабы. Большинство партий, которые участвуют сейчас, будут участвовать и на выборах в ЖК. Цель любой партии – прийти к власти и реализовать свою политпрограмму, - уверен Осмонбетов.

Однако, по словам политолога, та политмодель, которая существует в КР, требует кардинальных реформ.

- Но изменить правила игры сможет только будущий ЖК и предстоящий Референдум. Партии на нынешних выборах показывают друг другу и политэлитам, кто может мобилизоваться, имеет финансы и электоральную базу. В целом же после выборов в БГК и местные кенеши можно будет увидеть весь спектр политических сил в Кыргызстане. Тех, на кого, можно будет ставить в дальнейшем. В любом случае это проба сил для дальнейшей борьбы осенью этого года, - резюмировал Эдил Осмонбетов.

Напомним, выборы в БГК и местные кенеше пройдут в КР 11 апреля. 61 партия выдвинула списки кандидатов на выборы в 28 местных кенешей. Из них 27 в Бишкеке. В каждой из них от 68-ми до 98-ми кандидатов. В общей сложности в выборах участвуют 2012 человек.


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URL: https://www.vb.kg/399436
Теги:
Бишкекский горкенеш, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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