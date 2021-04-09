Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

В Кыргызстан на референдум отправляются наблюдатели от стран СНГ

123  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек для наблюдения за референдумом по проекту новой Конституции Кыргызской Республики, который состоится в воскресенье, 11 апреля, отправились наблюдатели от парламентов стран СНГ. В числе наблюдателей -представители Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с Генеральным секретарем Дмитрием Кобицким и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД).

По информации МПА, возглавляет мониторинговую группу председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон. Всего в Кыргызстане и на зарубежных участках в этот день будут работать 54 наблюдателя от Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

В программе международных наблюдателей: встречи с руководством Жогорку Кенеша, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел.

В день выборов наблюдатели будут работать на избирательных участках в Кыргызстане, а также за его пределами. Мониторинг референдума по проекту новой Конституции Кыргызской Республики будет вестись на зарубежных участках в Баку, Минске, Алматы, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Душанбе, Берлине и Пекине.

В МПА рассказали, что 8 апреля находящийся в Бишкеке заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД, доктор юридических наук Иван Мушкет выступил с открытой лекцией "Международное наблюдение за выборами и референдумами" в Кыргызском национальном университета имени Жусупа Баласагына. Сюда он прибыл по приглашению руководства этого вуза. И рассказал о роли института наблюдателей в обеспечении демократических выборов и референдумов, подробно остановился на методиках наблюдения, применяемых различными организациями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399438
Теги:
референдум, СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  