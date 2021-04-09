В Кыргызстан на референдум отправляются наблюдатели от стран СНГ

В Бишкек для наблюдения за референдумом по проекту новой Конституции Кыргызской Республики, который состоится в воскресенье, 11 апреля, отправились наблюдатели от парламентов стран СНГ. В числе наблюдателей -представители Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с Генеральным секретарем Дмитрием Кобицким и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД).

По информации МПА, возглавляет мониторинговую группу председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон. Всего в Кыргызстане и на зарубежных участках в этот день будут работать 54 наблюдателя от Межпарламентской Ассамблеи Содружества.

В программе международных наблюдателей: встречи с руководством Жогорку Кенеша, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел.

В день выборов наблюдатели будут работать на избирательных участках в Кыргызстане, а также за его пределами. Мониторинг референдума по проекту новой Конституции Кыргызской Республики будет вестись на зарубежных участках в Баку, Минске, Алматы, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Душанбе, Берлине и Пекине.

В МПА рассказали, что 8 апреля находящийся в Бишкеке заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД, доктор юридических наук Иван Мушкет выступил с открытой лекцией "Международное наблюдение за выборами и референдумами" в Кыргызском национальном университета имени Жусупа Баласагына. Сюда он прибыл по приглашению руководства этого вуза. И рассказал о роли института наблюдателей в обеспечении демократических выборов и референдумов, подробно остановился на методиках наблюдения, применяемых различными организациями.