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В России подготовились к референдуму в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В дипучреждениях Кыргызстана на территории России подготовили участки для проведения референдума, который состоится в республике 11 апреля. Участие в народном голосовании относительно принятия Закона "О Конституции Кыргызской Республики" смогут принять и граждане КР, которые в этот день будут находиться в РФ.

По информации посольства, в соответствии с избирательным законодательством КР в список избирателей за рубежом включены граждане Кыргызстана, которые состоят на консульском учете в его загранучреждениях. Основным требованием для участия в выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Те, кто ранее не сделал это, смогли сдать биометрические данные в упомянутых учреждениях. Для этого понадобилось личное присутствие избирателя. А встать на консульский учет можно было как при личном обращении, так и дистанционно.

Избирательные участки образованы в посольстве КР в Москве, в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске, в канцеляриях посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске.

В преддверии референдума кыргызскими дипломатами во взаимодействии с активом диаспоры в российских регионах проводилась широкая информационная работа, направленная на разъяснение соотечественникам их избирательных прав, требований, обязательных к выполнению для участия в этой важнейшем для страны политическом событии. Организовывались и встречи с кыргызстанцами, работающими в различных отраслях.

Так, во Владивостоке участниками таких встреч с представителями канцелярии посольства КР стали граждане Кыргызстана, занятые здесь на крупных строительных объектах. В том числе – в возведении Музейного и Театрального комплексов на территории кампусов Дальневосточного федерального университета, сооружаемых на острове Русском в Приморском крае. А руководство ООО "Стройтрансгаз-Восток", которое ведет эту стройку, пообещало в день референдума выделить своим рабочим-кыргызстанцам транспорт для доставки их на избирательный участок и предоставить выходной день.

Всего же за рубежом, как сообщалось ранее, участие в референдуме смогут принять свыше 54 тысяч граждан КР.


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URL: https://www.vb.kg/399439
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, #Выборы2021
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