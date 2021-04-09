Общественный деятель призвал граждан принять активное участие в Референдуме

Известный общественный деятель Таласской области Асылбек Анарбаев обратился через VB.KG с призывом к гражданам Кыргызстана прийти на избирательные участки и проголосовать на Референдуме.

- В воскресенье, 11- апреля 2021 года, состоится важное для страны событие - Референдум по Конституции! Кыргызстанцы, не будьте равнодушными, пользуйтесь своими правами, примите активное участие! Ваш выбор- Ваше будущее ! - подчеркнул Асылбек Анарбаев.

Он отметил, что сейчас действующая власть к этому идет, чтобы полностью упразднить прежнюю, не удовлетворившую нужды народа форму правления.

- А для этого необходимо создать новую. Поэтому, долг каждого гражданина сделать свой выбор ради страны. Ведь мы ратуем за процветание Кыргызстана и достойное будущее нашего государства. Будущим поколениям необходимо создать прочный фундамент. После 2010 года у нас была президентско-парламентская форма правления, и она показала свою несостоятельность. Я выступаю за новую редакцию Конституции, так как в ней будет четко прописана личная ответственность президента. Но чтобы произошли намеченные положительные изменения граждане должны прийти в воскресенье на избирательные участки и проголосовать! Только в наших силах сделать свою страну процветающей, - сказал Анарбаев.

Напомним, сегодня последний день предвыборной агитации, завтра в Кыргызстане объявлен День тишины. 11 апреля - дата голосования по выборам в местные кенеши и Референдум по Конституции.