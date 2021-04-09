Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Общественный деятель призвал граждан принять активное участие в Референдуме

140  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный общественный деятель Таласской области Асылбек Анарбаев обратился через VB.KG с призывом к гражданам Кыргызстана прийти на избирательные участки и проголосовать на Референдуме.

- В воскресенье, 11- апреля 2021 года, состоится важное для страны событие - Референдум по Конституции! Кыргызстанцы, не будьте равнодушными, пользуйтесь своими правами, примите активное участие! Ваш выбор- Ваше будущее ! - подчеркнул Асылбек Анарбаев.

Он отметил, что сейчас действующая власть к этому идет, чтобы полностью упразднить прежнюю, не удовлетворившую нужды народа форму правления.

- А для этого необходимо создать новую. Поэтому, долг каждого гражданина сделать свой выбор ради страны. Ведь мы ратуем за процветание Кыргызстана и достойное будущее нашего государства. Будущим поколениям необходимо создать прочный фундамент. После 2010 года у нас была президентско-парламентская форма правления, и она показала свою несостоятельность. Я выступаю за новую редакцию Конституции, так как в ней будет четко прописана личная ответственность президента. Но чтобы произошли намеченные положительные изменения граждане должны прийти в воскресенье на избирательные участки и проголосовать! Только в наших силах сделать свою страну процветающей, - сказал Анарбаев.

Напомним, сегодня последний день предвыборной агитации, завтра в Кыргызстане объявлен День тишины. 11 апреля - дата голосования по выборам в местные кенеши и Референдум по Конституции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399441
Теги:
Конституция, референдум, Кыргызстан, #Выборы2021
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  